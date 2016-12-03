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«Бешикташ» предлагает «Спартаку» обменять Таски на Душко Тошича

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

«Бешикташ» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Сердару Таски. Турецкий клуб готов предложить красно-белым обмен.

Как сообщает «Чемпионат.com», «Бешикташ» предлагает обменять Таски на центрального защитника Душко Тошича. Кроме того, интерес к Сердару проявляет и «Трабзонспор».

В текущем сезоне 29-летний Сердар Таски провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. 31-летний Душко Тошич провел 15 матчей за «Бешикташ».

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