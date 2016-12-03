Нико Росберг: Если бы я стал вторым, однозначно продолжил бы карьеру

Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг заявил, что если бы стал вторым в чемпионате, то продолжил бы карьеру пилота «королевских гонок».

«Я никогда не сдаюсь. Поэтому если бы я стал вторым, я однозначно попробовал бы победить в следующем сезоне

Давление было невероятно большим. Трудно описать, что творилось во время последних четырех этапов. Я мог выиграть или проиграть чемпионат, и последняя гонка стала самым сложным событием в моей жизни, за исключением наблюдения за страданиями моей жены при родах нашей дочери. Это был совершенно иной уровень», - сказал Росберг.

Напомним, вчера, 2 декабря на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.