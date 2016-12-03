Нико Росберг: Если бы я стал вторым, однозначно продолжил бы карьеру
Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико
Росберг заявил, что если бы стал вторым в чемпионате, то продолжил бы карьеру
пилота «королевских гонок».
«Я никогда не сдаюсь. Поэтому если бы я стал вторым, я
однозначно попробовал бы победить в следующем сезоне
Давление было невероятно большим. Трудно описать, что
творилось во время последних четырех этапов. Я мог выиграть или проиграть
чемпионат, и последняя гонка стала самым сложным событием в моей жизни, за
исключением наблюдения за страданиями моей жены при родах нашей дочери. Это был
совершенно иной уровень», - сказал Росберг.
Напомним, вчера, 2 декабря
на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион
«Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.