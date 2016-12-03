Фуркад выиграл спринт в Эстерсунде, Бабиков - седьмой

Александр Тихонов: Шипулин ногами может бороться со всеми лидерами, но Фуркада никуда не денешь

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от мужской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира.