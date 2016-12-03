Фуркад выиграл спринт в Эстерсунде, Бабиков - седьмой
На этапе Кубка мира по
биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу одержал
французский биатлонист Мартен Фуркад.
Победитель показал результат
23 минуты и 31,9 секунды, ни разу не промахнувшись. Вторым стал швед Фредрик,
третьим – немец Арнд Пайффер.
Кубок мира. Эстерсунд
(Швеция)
Спринт. Мужчины
10 км
1. Мартен Фуркад (Франция)
23.31,9 (0)
2. Фредрик Линдстрем (Швеция)
+41,5 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) + 43,6 (0)...
7. Антон Бабиков (Россия) +55,6 (0)...
10. Максим Цветков (Россия) + 57,3
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки.
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