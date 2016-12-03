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Фуркад выиграл спринт в Эстерсунде, Бабиков - седьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт. Победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Победитель показал результат 23 минуты и 31,9 секунды, ни разу не промахнувшись. Вторым стал швед Фредрик, третьим – немец Арнд Пайффер. Лучший среди россиян Антон Бабиков занял седьмое место.

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)

Спринт. Мужчины

10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 23.31,9 (0)

2. Фредрик Линдстрем (Швеция) +41,5 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) + 43,6 (0)...

7. Антон Бабиков (Россия)  +55,6 (0)...

10. Максим Цветков (Россия) + 57,3 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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