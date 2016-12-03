Александр Кожевников: Анисин мог бы усилить «Динамо» и «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мненем, какие клубы могут дать шанс нападающему Михаилу Анисину.

Напомним, на днях с форвардом со скандальной репутацией расторг контракт новокузнецкий «Металлург».

- На самом деле, сегодня снайперов не хватает большинству команд КХЛ. Пожалуй, только СКА с его пятью тройками и «Магнитке» с Зариповым и Мозякиным усилить атаку будет тяжело. Во всех остальных командах индивидуального мастерства маловато. Навскидку готов назвать московское «Динамо», где школа комбинационной игры осталась - в отличие от снайперов. Хорошо работают с болельщиками в «Спартаке» - и с приходом Анисина народ начнет ходить на красно-белых еще лучше. А, например, в «Северстали» или «Югре», которые выступают при полупустых трибунах и которым срочно нужно усиление в атаке, Миша мог бы стать одним из лидеров. Народу он интересен!, - сказал Кожевников.

Напомним, Анисин уже выступал за «Динамо», в составе которого в 2012 году стал обладателем Кубка Гагарина.