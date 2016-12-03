В матче ЦСКА – «Урал» зафиксирован самый низкий показатель единоборств в сезоне
В матче 17-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Урал» – 4:0.
По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 57% против 43%, сделал больше передач – 699 (точность – 90%) против 462 (82%). «Урал» превзошел армейцев по ударам по воротам – 10 (5 в створ) против 8 (7), выиграл больше единоборств – 68 против 61 и совершил больше обводок – 24 (удачные – 79%) против 21 (67%).
Отметим, что в матче было всего 129 единоборств, и это самый низкий показатель в нынешнем сезоне.
Футбольная аномалия. Почему в матче ЦСКА – «Урал» не было борьбы?
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция