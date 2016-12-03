В матче ЦСКА – «Урал» зафиксирован самый низкий показатель единоборств в сезоне

В матче 17-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Урал» – 4:0.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 57% против 43%, сделал больше передач – 699 (точность – 90%) против 462 (82%). «Урал» превзошел армейцев по ударам по воротам – 10 (5 в створ) против 8 (7), выиграл больше единоборств – 68 против 61 и совершил больше обводок – 24 (удачные – 79%) против 21 (67%).

Отметим, что в матче было всего 129 единоборств, и это самый низкий показатель в нынешнем сезоне.