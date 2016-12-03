Дубль Обамейянга помог дортмундской «Боруссии» разгромить одноклубников из Менхенгладбаха
Дортмундская «Боруссия» взяла верх над одноклубниками из Менхенгладбаха (4:1) в 13-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Пьер-Эмерик Обамейянг (7-я и 68-я минуты), Лукаш Пищек (15-я) и Усман Дембеле (64-я), у гостей - Раффаэл (6-я).
Команда Томаса Тухеля с 24 очками занимает на данный момент пятое место, ее сегодняшний соперник с 13 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Боруссия» (Дортмунд) 10 декабря сыграет на выезде с «Кельном», а «Боруссия» (Менхенгладбах) днем позже примет «Майнц».
Матч
Боруссия - Боруссия М - 4:1 (2:1)
Голы
Раффаэл 6 (0:1). Обамеянг 7 (1:1). Пищек 16 (2:1). Дембеле 64 (3:1). Обамеянг 69 (4:1).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Гинтер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Ройс (Пулишич, 78), Шахин (Вайгль, 36), Кастро, Дембеле (Мор, 89), Обамеянг
Боруссия М: Зоммер, Корб, Эльведи, Кристенсен, Вендт, Крамер, Штробль, Азар (Джонсон, 78), Дауд (Вестергор, 73), Штиндль, Раффаэл (Хан, 82)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
03 декабря 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция