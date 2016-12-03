Сборная России провела 24-ю гонку без медалей подряд, увеличив собственный антирекорд
Мужская и женская сборная России в 24-й раз подряд
остались без медалей на этапах Кубка мира. Напомним, что сегодня в шведском
Эстерсунде прошли мужская и женская спринтерские гонки.
Сборная России, таким, образом, увеличила собственный
антирекорд в новейшей истории. Ранее россияне оставались без медалей не более
чем в 12 гонках подряд. Такие результаты были зафиксированы в сезонах 2009/10 и 2010/11.
В последний раз сборная
России попадала на подиум 12 февраля 2016 года, когда Антон Шипулин занял
третье место в гонке преследования.
Напомним, француз Мартен
Фуркад выиграл мужской спринт, а россиянин Антон Бабиков занял седьмое место.
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