«Торпедо» обыграло «Ладу» в серии послематчевых буллитов
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на выезде
обыграло «Ладу» (2:1Б) в серии послематчевых буллитов.
У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров,
а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей
Каспарс Даугавиньш.
После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает
12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей
строчке на Западе, имея в активе 69 очков.
В следующем туре подопечные Артиса Аболса 6 декабря на
выезде сыграют с «Сочи», а команда из Нижнего Новгорда в этот же день примет «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 22:15 (0:1 - бол.). Бочаров (Белоусов), 33:04 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 1:2.
Место и дата
03 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция