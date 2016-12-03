«Торпедо» обыграло «Ладу» в серии послематчевых буллитов

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на выезде обыграло «Ладу» (2:1Б) в серии послематчевых буллитов.

У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров, а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей Каспарс Даугавиньш.

После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей строчке на Западе, имея в активе 69 очков.

В следующем туре подопечные Артиса Аболса 6 декабря на выезде сыграют с «Сочи», а команда из Нижнего Новгорда в этот же день примет «Нефтехимик».

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