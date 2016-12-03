«Хоффенхайм» разгромил «Кельн»

«Хоффенхайм» дома взял верх над «Кельном» (4:0) в 13-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Сандро Вагнер (8-я и 67-я минуты), Йереми Тольян (39-я) и Марк Ут (89-я)..

Команда из Зинсхайма с 25 очками занимает на данный момент четвертое место, ее сегодняшний соперник с 22 баллами - на седьмой строчке.

В следующем туре «Хоффенхайм» 9 декабря сыграет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Кельн» днем позже примет дортмундскую «Боруссию».