«Хоффенхайм» разгромил «Кельн»
«Хоффенхайм» дома взял верх над «Кельном» (4:0) в 13-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Сандро Вагнер (8-я и 67-я минуты), Йереми Тольян (39-я) и Марк Ут (89-я)..
Команда из Зинсхайма с 25 очками занимает на данный момент четвертое место, ее сегодняшний соперник с 22 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Хоффенхайм» 9 декабря сыграет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Кельн» днем позже примет дортмундскую «Боруссию».
Матч
Хоффенхайм - Кёльн - 4:0 (2:0)
Голы
Вагнер 8 (1:0). Тольян 39 (2:0). Вагнер 68 (3:0). Ют 90 (4:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле Н., Тольян, Хюбнер, Амири, Фогт, Руди, Полански (Атик, 60), Вагнер (Охс, 81), Крамарич (Ют, 60)
Кёльн: Кесслер, Соренсен, Хектор, Хайнц, Маврай, Рауш, Озкан (Гирасси, 62), Риссе (Хартель, 24), Модесте, Цоллер (Руднев, 62), Осако
Предупреждения:
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
03 декабря 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция