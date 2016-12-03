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«Хоффенхайм» разгромил «Кельн»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Хоффенхайм» дома взял верх над «Кельном» (4:0) в 13-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Сандро Вагнер (8-я и 67-я минуты), Йереми Тольян (39-я) и Марк Ут (89-я)..

Команда из Зинсхайма с 25 очками занимает на данный момент четвертое место, ее сегодняшний соперник с 22 баллами - на седьмой строчке. 

В следующем туре «Хоффенхайм» 9 декабря сыграет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Кельн» днем позже примет дортмундскую «Боруссию». 

Матч

Хоффенхайм - Кёльн - 4:0 (2:0)

Голы

Вагнер 8 (1:0). Тольян 39 (2:0). Вагнер 68 (3:0). Ют 90 (4:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле Н., Тольян, Хюбнер, Амири, Фогт, Руди, Полански (Атик, 60), Вагнер (Охс, 81), Крамарич (Ют, 60)

Кёльн: Кесслер, Соренсен, Хектор, Хайнц, Маврай, Рауш, Озкан (Гирасси, 62), Риссе (Хартель, 24), Модесте, Цоллер (Руднев, 62), Осако

Предупреждения:

Тольян, 71 - Маврай, 84

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

03 декабря 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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