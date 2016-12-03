Тото Вольф: Только Квят и Райкконен не звонили, даже Петров позвонил

читайте также

Джереми Кларксон: В «Формуле-1» победить должен был Кими Райкконен Бывший ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон в шутку заявил, что победителем в чемпионате «Формулы-1» должен был стать Кими Райокконен, а не Нико Росберг.

Нико Росберг: Если бы я стал вторым, однозначно продолжил бы карьеру Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг заявил, что если бы стал вторым в чемпионате, то продолжил бы карьеру пилота «королевских гонок».

Даниэль Риккардо: Нико преподнес кому-то прекрасный рождественский подарок Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры.

Ники Лауда: Своим решением Росберг застал нас врасплох Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда поделился своим мнением о решении Нико Росберга. Напомним, что пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского титула.

Джеймс Аллен: Росберг понимал, что это будет единственная возможность опередить Хэмилтона Британский эксперт Джеймс Аллен поделился своим мнением о решении Нико Росберга. Напомним, что пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского титула.

FIA признала Ферстаппена персоной года в мировом автоспорте 19-летний голландский пилот Макс Ферстаппен признан персоной года в мировом автоспорте по версии FIA.

Технический директор «Мерседеса»: Мы не ожидали такого, но уважаем решение Росберга Технический директор «Мерседеса» Падди Лоу подтвердил, что команда еще не начала поиск нового призового пилота после ухода из гонок действующего чемпиона мира Нико Росберга.

Виталий Петров: Предложил директору «Мерседеса» свою кандидатуру Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил о том, что написал директору «Мерседеса» Тото Вольфу сообщение, после того, как узнал о завершении карьеры Нико Росберга.

Букмекеры начали принимать ставки на нового пилота «Мерседес» Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, кто станет новым пилотом «Мерседеса» в следующем сезоне.

«Добро пожаловать на пенсию». Реакция общественности на заявление Росберга «Советский спорт» собрал подборку мнений из мира автоспорта по поводу заявления Нико Росберга о завершении карьеры.

Алексей Попов: В 31 уходить рановато, но решать Росбергу Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика «Формулы-1».

Михаил Алешин: Сложно сказать о причинах такого решения Росберга Российский автогонщик Михаил Алешин прокомментировал заявиление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика.

Тото Вольф: Мне было трудно принять уход Росберга Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление пилота команды Нико Росберга о завершении карьеры.

Нико Росберг: Теперь я просто муж и отец и в Ф1 никогда не вернусь Немецкий автогонщик Нико Росберг прокомментировал свое заявление о завершении карьеры гонщика «Формулы-1»

Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1» Действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг неожиданно для всех объявил о завершении карьеры.

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры Немецкий пилот «Мерседеса», чемпион «Формулы-1» 2016-го года Нико Росберг объявил о завершении карьеры.

Ники Лауда: Гонщиков любят меньше, чем футболистов Консультант «Мерседеса», трехкратный чемпион мира Ники Лауда заявил, что немецкие болельщики гонщиков любят меньше, чем футболистов.

Хэмилтон – Росбергу: Ты сделал все то, что должен был сделать чемпион Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил с победой в чемпионате своего партнера по команде Нико Росберга.

Макс Ферстаппен: Надеюсь, следующий год сложится лучше Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги чемпионата мира-2017 и поделился ожиданиями от следующего сезона.