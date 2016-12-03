Тото Вольф: Только Квят и Райкконен не звонили, даже Петров позвонил
Руководитель «Мерседеса»
Тото Вольф заявил, что почти все пилоты «Формулы-1» позвонили ему по поводу
освободившейся вакансии из-за ухода Нико Росберга.
«Из всех пилотов «Формулы-1» нам не позвонили только Даниил Квят и Кими Райкконен. Все остальные позвонили, даже Пастор Мальдонадо и Виталий Петров. И даже гонщики, у которых есть контракт. Они все хотят выступать за «Мерседес», - сказал Вольф.
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Напомним, вчера, 2 декабря на
пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион
«Формулы-1» объявил о завершении карьеры.
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