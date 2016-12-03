Зоран Тошич: Не верю в отставку Слуцкого
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура чемпионата
России против «Урала» (4:0) прокомментировал информацию о будущей отставке
главного тренера команды Леонида Слуцкого. Он сказал, что не верит в это.
«Не верю в это. Думаю, что
он еще долго будет в ЦСКА. Я надеюсь», - цитирует Тошича «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что
Леонид Слуцкий покинет ЦСКА после матча против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов 7
декабря. Бывший пресс-атташе сборной
России Илья Казаков утверждает, что заменит Слуцкого на этом посту Виктор
Гончаренко.
Также сообщалось, что покинуть ЦСКА может и сам Тошич – им интересуется «Трабзонспор».
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция