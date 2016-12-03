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Зоран Тошич: Не верю в отставку Слуцкого

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура чемпионата России против «Урала» (4:0) прокомментировал информацию о будущей отставке главного тренера команды Леонида Слуцкого. Он сказал, что не верит в это.

«Не верю в это. Думаю, что он еще долго будет в ЦСКА. Я надеюсь», - цитирует Тошича «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий покинет ЦСКА после матча против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов 7 декабря. Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков утверждает, что заменит Слуцкого на этом посту Виктор Гончаренко.

Также сообщалось, что покинуть ЦСКА может и сам Тошич – им интересуется «Трабзонспор».

Матч

ЦСКА - Урал - 4:0 (4:0)

Голы

Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)

Предупреждения:

нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?


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