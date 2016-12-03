Зоран Тошич: Не верю в отставку Слуцкого

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура чемпионата России против «Урала» (4:0) прокомментировал информацию о будущей отставке главного тренера команды Леонида Слуцкого. Он сказал, что не верит в это.

«Не верю в это. Думаю, что он еще долго будет в ЦСКА. Я надеюсь», - цитирует Тошича «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий покинет ЦСКА после матча против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов 7 декабря. Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков утверждает, что заменит Слуцкого на этом посту Виктор Гончаренко.

Также сообщалось, что покинуть ЦСКА может и сам Тошич – им интересуется «Трабзонспор».