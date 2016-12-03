«Лестер» уступил «Сандерленду»
«Сандерленд» дома обыграл «Лестер» (2:1) в 14-м туре чемпионата Англии.
Хозяева поля открыли счет благодаря автоголу Роберта Хута (69-я минута). На 77-й митуте Джермейн Дефо удвоил преимущество «черных котов», а вскоре Синдзи Окадзаки отквитал один мяч.
Команда Клаудио Раньери с 13 очками занимает 15-е место, ее сегодняшний соперник с 11 баллами - на 18-й строчке.
В следующем туре «Сандерленд» декабря 10 декабря сыграет на выезде с «Суонси», а «Лестер» в тот же день примет «Манчестер Сити».
Матч
Сандерленд - Лестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Хут 64 (1:0 - автогол). Дефо 77 (2:0). Окадзаки 80 (2:1).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Джилободжи, Денайер (Кирххофф, 46), Коне, ван Анхолт, Ндонг, Пиенаар (Ларссон, 46), Дефо, Аничебе, Уотмор (Манкильо, 85)
Лестер Сити: Цилер, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Хут, Марез (Муса, 73), Кинг, Олбрайтон (Грэй, 73), Варди, Слимани (Окадзаки, 68)
Предупреждения:
ван Анхолт, 68; Ларссон, 72; Джилободжи, 78 - Фукс, 81
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
03 декабря 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция