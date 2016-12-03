Джереми Кларксон: В «Формуле-1» победить должен был Кими Райкконен
Бывший ведущий
программы Top Gear Джереми Кларксон в шутку заявил, что победителем в
чемпионате «Формулы-1» должен был стать Кими Райокконен, а не Нико Росберг.
«Победить должен был Кими. Он всегда
должен побеждать, потому что никто не ведет себя на пресс-конференциях
забавнее, чем Райкконен. Каждый раз приходится удивляться его остроумию.
Никому не интересно слышать ответы, вроде «ну да, машина работала
прекрасно, я хотел бы поблагодарить команду» – это ужасно скучно. Но
Кими? «Я сидел в туалете. Можно мне пойти выпить прямо
сейчас?». Вы просто обязаны любить Кими», - цитирует Кларксона Motorsport.com.
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