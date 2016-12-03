Георгий Миланов: Давно не видел такой хорошей игры ЦСКА, как во первом туре матча с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 17-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Первые 15 минут мы играли очень тяжело и строго от обороны. Когда забили первый мяч, начали хорошо играть и провели хороший тайм, какого я давно не видел. Мы заслуженно выиграли. Во втором тайме мы просто контролировали игру, мяч, и все получилось как надо в последнем туре перед перерывом.

К нам пришел тренер, рассказал про хороший рекорд Игоря (Акинфеева), мы его поздравили и все, уже думаем про игру с «Тоттенхэмом». Пока неизвестно, как все будет», - цитирует Миланова «Р-Спорт».

Все мячи армейцы забили в первом тайме. Отличились Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), Бибрас Натхо (38-я - с пенальти) и Федор Чалов (40-я). Столичный клуб набрал 32 очка и остался на третьем месте, команда из Екатеринбурга с 14 очками идет на данный момент тринадцатой.

В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 года примет «Зенит», а «Урал» днем позже сыграет дома с «Амкаром».