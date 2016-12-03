Георгий Миланов: Давно не видел такой хорошей игры ЦСКА, как во первом туре матча с «Уралом»
Полузащитник ЦСКА Георгий
Миланов поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 17-м туре чемпионата
России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Первые 15 минут мы играли
очень тяжело и строго от обороны. Когда забили первый мяч, начали хорошо играть
и провели хороший тайм, какого я давно не видел. Мы заслуженно выиграли. Во
втором тайме мы просто контролировали игру, мяч, и все получилось как надо в
последнем туре перед перерывом.
К нам пришел тренер,
рассказал про хороший рекорд Игоря (Акинфеева), мы его поздравили и все, уже
думаем про игру с «Тоттенхэмом». Пока неизвестно, как все будет», - цитирует Миланова «Р-Спорт».
Все мячи армейцы забили в первом тайме. Отличились Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), Бибрас Натхо (38-я - с пенальти) и Федор Чалов (40-я). Столичный клуб набрал 32 очка и остался на третьем месте, команда из Екатеринбурга с 14 очками идет на данный момент тринадцатой.
В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 года примет «Зенит», а «Урал» днем позже сыграет дома с «Амкаром».
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция