«Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью

Все матчи 13-го тура чемпионата Германии по футболу на нашем портале.

Бундеслига. 13-й тур. «Боруссия» (Д) обыграла «Боруссию» (М), «РБ Лейпциг» принимает «Шальке» и другие матчи. Онлайн

Бундеслига. 13-й тур. «Боруссия» (Д) обыграла «Боруссию» (М), «РБ Лейпциг» принимает «Шальке» и другие матчи. Онлайн Все матчи 13-го тура чемпионата Германии по футболу на нашем портале.

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Ингольштадт» со счетом 2:1.

«Вердер» обыграл «Ингольштадт» в 13-м туре бундеслиги В матче 13-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Ингольштадт» со счетом 2:1.

«Герта» вырвала победу у «Вольфсбурга» «Вольфсбург» дома уступил «Герте» (2:3) в 13-м туре бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» взяла верх над одноклубниками из Менхенгладбаха (4:1) в 13-м туре чемпионата Германии.

Дубль Обамейянга помог дортмундской «Боруссии» разгромить одноклубников из Менхенгладбаха Дортмундская «Боруссия» взяла верх над одноклубниками из Менхенгладбаха (4:1) в 13-м туре чемпионата Германии.

«Хоффенхайм» дома взял верх над «Кельном» (4:0) в 13-м туре чемпионата Германии.

«Хоффенхайм» разгромил «Кельн» «Хоффенхайм» дома взял верх над «Кельном» (4:0) в 13-м туре чемпионата Германии.

Футболисты «Майнца» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии проиграли «Баварии» из Мюнхена.

«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» Футболисты «Майнца» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии проиграли «Баварии» из Мюнхена.

Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе

Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер дал интервью интернет-порталу Goal.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Байер» попытается приобрести Рохо в январе 2017 года

«Байер» попытается приобрести Рохо в январе 2017 года Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом утверждает издание ESPN.

«Бавария» и «Челси» поборются за игрока «Хоффенхайма»

«Бавария» и «Челси» поборются за игрока «Хоффенхайма» Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом утверждает издание ESPN.

Бывший полузащитник мадридского «Реала», который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию.

Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая команда

Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая команда Бывший полузащитник мадридского «Реала», который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию.

Защитник «Баварии» Жером Боатенг, из-за мышечной проблемы замененный в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:3), вернулся к тренировкам.

Боатенг возобновил тренировки с «Баварией» Защитник «Баварии» Жером Боатенг, из-за мышечной проблемы замененный в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:3), вернулся к тренировкам.

Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.

Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените»

Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените» Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Зе Роберто считает ошибочным назначение на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карло Анчелотти.

Зе Роберто: «Бавария» совершила ошибку, пригласив Анчелотти Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Зе Роберто считает ошибочным назначение на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карло Анчелотти.