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«Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Фрайбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 30-й минут Яник Хаберер вывел гостей вперед. Сравнял результат на 60-й минуте Хакан Чалханоглу. На последних минутах хозяева могли вырвать победу, но Чичарито не реализовал пенальти.

«Байер» набрал 17 очков и занимает девятое место. «Фрайбург» на 11-м месте – 16 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

Матч

Байер - Фрайбург - 1:1 (0:1)

Голы

Хаберер 31 (0:1). Чалханоглу 60 (1:1).

Состав

Байер: Лено, Венделль, Хенрихс (да Кошта, 46), Едвай, Драгович, Брандт (Кисслинг, 90), Хавертц (Пойянпало, 56), Chicharito, Чалханоглу, Кампль, Арангис

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Союнчу, Кюблер (Игньевски, 72), Штенцель, Грифо, Франц, Хаберер (Петерсен, 81), Шустер (Булут, 86), Нидерлехнер

Незабитые пенальти

Эрнандес (Байер), 88

Предупреждения:

нет - Шустер, 41

Судья:

Бенджамин Кортус (Германия)

Место и дата

03 декабря 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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