«Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью
Матч 13-го тура чемпионата
Германии между «Байером» и «Фрайбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча –
1:1.
На 30-й минут Яник Хаберер
вывел гостей вперед. Сравнял результат на 60-й минуте Хакан Чалханоглу. На последних минутах хозяева могли вырвать победу, но Чичарито не реализовал пенальти.
«Байер» набрал 17 очков и
занимает девятое место. «Фрайбург» на 11-м месте – 16 очков.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
13-й тур
Матч
Голы
Хаберер 31 (0:1). Чалханоглу 60 (1:1).
Состав
Байер: Лено, Венделль, Хенрихс (да Кошта, 46), Едвай, Драгович, Брандт (Кисслинг, 90), Хавертц (Пойянпало, 56), Chicharito, Чалханоглу, Кампль, Арангис
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Союнчу, Кюблер (Игньевски, 72), Штенцель, Грифо, Франц, Хаберер (Петерсен, 81), Шустер (Булут, 86), Нидерлехнер
Незабитые пенальти
Эрнандес (Байер), 88
Предупреждения:
нет - Шустер, 41
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
03 декабря 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция