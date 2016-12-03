«Нефтехимик» дома обыграл «Сочи»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Рихард Гюнге, Жильбер Брюле, который сделал дубль, и Егор Миловзоровю У сочинцев гол в активе Оскара Фантенберга. «Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Сочи» 57 очков и девятое место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - ХК Сочи - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Огурцов (Коньков), 2:42 (1:0). Гюнге (Секстон), 8:16 (2:0). Брюле (Секстон, Сергеев), 27:39 (3:0). Фантенберг (Максвелл, Мамкин), 29:25 (3:1). Брюле (Сергеев), 48:31 (4:1). Столяров (Миловзоров), 54:45 (5:1).
Место и дата
03 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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