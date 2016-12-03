«Вердер» обыграл «Ингольштадт» в 13-м туре бундеслиги
В матче 13-го тура
чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Ингольштадт» со счетом 2:1.
В составе победителей
голами отличились Макс Крузе и Фин Бартельс, а у гостей единственный мяч забил
Маркус Зуттнер.
После этого матча команда
из Бремена с 11-ю очками поднялась на 15-е место в турнирной таблице, а «Ингольштадт»
расположился двумя строчками ниже, имея в активе шесть очков.
В следующем туре бременцы 10 декабря на выезде сыграют с «Гертой», а подопечные Майка Валпургиса в этот же день примут «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
13-тур
Матч
Вердер - Ингольштадт - 2:1 (1:0)
Голы
Крузе 24 (1:0). Зуттнер 58 (1:1). Бартельс 76 (2:1).
Состав
Вердер: Дробны, Сане, Мойсандер, Гарсия С., Бауэр, Гнабри (Велькович, 86), Юнузович, Бартельс, Баргфреде, Писарро, Крузе (Хайрович, 74, Селасси, 89)
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Хадергьонай, Тиссеран, Матип, Юнг (Лескано, 46), Роджер, Коэн (Киттель, 85), Гросс (Хинтерзеер, 82), Леки, Хартманн
Предупреждения:
нет - Тиссеран, 30; Гросс, 79; Зуттнер, 90
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
03 декабря 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция