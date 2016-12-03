«Вердер» обыграл «Ингольштадт» в 13-м туре бундеслиги

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Ингольштадт» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Макс Крузе и Фин Бартельс, а у гостей единственный мяч забил Маркус Зуттнер.

После этого матча команда из Бремена с 11-ю очками поднялась на 15-е место в турнирной таблице, а «Ингольштадт» расположился двумя строчками ниже, имея в активе шесть очков.

В следующем туре бременцы 10 декабря на выезде сыграют с «Гертой», а подопечные Майка Валпургиса в этот же день примут «РБ Лейпциг».

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