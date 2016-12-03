Голы Уолтерса и Муньеса принесли победу «Стоку» в матче с «Бернли»

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Джонатан Уолтерс и Марк Муньес.

После этого матча «гончары» с 19-ю очками поднялись на девятое место в турнирной таблице, а «Бернли» расположились на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре команда из Сток-он-Трента отправится в Лондон, где 10 декабря сыграет с «Арсеналом», а бордовые в этот же день примут «Бернмут».

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14-й тур