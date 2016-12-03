Голы Уолтерса и Муньеса принесли победу «Стоку» в матче с «Бернли»
В матче 14-го тура
чемпионата Англии «Сток Сити» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Джонатан Уолтерс и
Марк Муньес.
После этого матча «гончары» с 19-ю очками поднялись на
девятое место в турнирной таблице, а «Бернли» расположились на 14-й строчке,
имея в активе 14 очков.
В следующем туре команда из Сток-он-Трента отправится в
Лондон, где 10 декабря сыграет с «Арсеналом», а бордовые в этот же день примут «Бернмут».
Чемпионат Англии
14-й тур
Матч
Сток Сити - Бёрнли - 2:0 (2:0)
Голы
Уолтерс 20 (1:0). Муньеса 35 (2:0).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Муньеса, Имбула, Адам (Уилан, 87), Шакири (Аллен, 61), Диуф, Арнаутович (Крауч, 71), Уолтерс
Бёрнли: Робинсон, Ми, Фланаган (Тарковски, 81), Кин, Уорд, Хендрик, Марни, Бойд (Воукс, 77), Эрфилд (Кайтли, 90), Грэй, Барнс
Предупреждения:
Муньеса, 54; Имбула, 70; Диуф, 85 - Хендрик, 14; Барнс, 88
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
03 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция