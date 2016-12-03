«Кристал Пэлас» прервал шестиматчевую серию из поражений, разгромив «Саутгемптон»

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Бентеке и один раз отличился Джеймс Томкинс.

После этого матча «орлы» с 14-ю очками поднялись на 13-е место в таблице, а команда из Саутгемптона расположилась двумя строчками выше, имея в активе 17 очков.

Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» прервал серию из шести поражений подряд. В последний раз команда Алана Пардью забирала очки 30 сентября в игре с «Эвертоном» (1:1).

В следующем туре лондонцы 10 декабря на выезде сыграют с «Халл Сити», а «святые» на следующий день примут «Мидлсбро».

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14-й тур