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«Кристал Пэлас» прервал шестиматчевую серию из поражений, разгромив «Саутгемптон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Бентеке и один раз отличился Джеймс Томкинс.

После этого матча «орлы» с 14-ю очками поднялись на 13-е место в таблице, а команда из Саутгемптона расположилась двумя строчками выше, имея в активе 17 очков.

Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» прервал серию из шести поражений подряд. В последний раз команда Алана Пардью забирала очки 30 сентября в игре с «Эвертоном» (1:1).

В следующем туре лондонцы 10 декабря на выезде сыграют с «Халл Сити», а «святые» на следующий день примут «Мидлсбро».

Чемпионат Англии
14-й тур

Матч

Кристал Пэлас - Саутгемптон - 3:0 (2:0)

Голы

Бентеке К. 33 (1:0). Томкинс 36 (2:0). Бентеке К. 85 (3:0).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Уорд, Данн, Томкинс (Келли, 89), Панчон, Таунсенд (Сако, 80), МакАртур (Фламини, 89), Заха, Лэдли, Бентеке К.

Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Фонте, Бертран, Уорд-Проуз, Рэдмонд, Буфал (Лонг, 76), Хёйбьерг (Симс, 59), Ромеу, Остин (МакКуин, 76)

Предупреждения:

Томкинс, 37; МакАртур, 55; Бентеке К., 70 - Остин, 51

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

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