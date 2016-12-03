«Кристал Пэлас» прервал шестиматчевую серию из поражений, разгромив «Саутгемптон»
В матче 14-го тура
чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Бентеке и один
раз отличился Джеймс Томкинс.
После этого матча «орлы» с 14-ю очками поднялись на 13-е
место в таблице, а команда из Саутгемптона расположилась двумя строчками выше,
имея в активе 17 очков.
Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» прервал серию из шести
поражений подряд. В последний раз команда Алана Пардью забирала очки 30
сентября в игре с «Эвертоном» (1:1).
В следующем туре лондонцы 10 декабря на выезде сыграют с «Халл
Сити», а «святые» на следующий день примут «Мидлсбро».
Чемпионат Англии
14-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Саутгемптон - 3:0 (2:0)
Голы
Бентеке К. 33 (1:0). Томкинс 36 (2:0). Бентеке К. 85 (3:0).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Уорд, Данн, Томкинс (Келли, 89), Панчон, Таунсенд (Сако, 80), МакАртур (Фламини, 89), Заха, Лэдли, Бентеке К.
Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Фонте, Бертран, Уорд-Проуз, Рэдмонд, Буфал (Лонг, 76), Хёйбьерг (Симс, 59), Ромеу, Остин (МакКуин, 76)
Предупреждения:
Томкинс, 37; МакАртур, 55; Бентеке К., 70 - Остин, 51
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
03 декабря 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция