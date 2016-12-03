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«Тоттенхэм» дома разгромил «Суонси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Тоттенхэма».

В составе победителей дубль сделали Харри Кейн и Кристиан Эриксен. Также отличился Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» набрал 27 очков и занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Суонси» девять очков и последнее, 20-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

Матч

Тоттенхэм - Суонси - 5:0 (2:0)

Голы

Кейн 39 (1:0 - пен.). Сон Хын Мин 45 (2:0). Кейн 49 (3:0). Эриксен 70 (4:0). Эриксен 90 (5:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Роуз, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 71), Кейн (Онома, 87)

Суонси: Фабиански, Тэйлор, Амат, ван дер Хоорн, Ноутон, Сигурдссон, Монтеро (Борха, 63), Фер, Фултон (Льоренте, 46), Корк, Бэрроу (Роутледж, 71)

Предупреждения:

нет - Фултон, 22; Фабиански, 40; Амат, 61; Фер, 70

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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