«Тоттенхэм» дома разгромил «Суонси»
Матч 14-го тура чемпионата
Англии между «Тоттенхэмом» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 5:0 в пользу «Тоттенхэма».
В составе победителей дубль сделали Харри Кейн и Кристиан Эриксен. Также отличился Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» набрал 27
очков и занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Суонси» девять очков и
последнее, 20-е место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
14-й тур
Матч
Тоттенхэм - Суонси - 5:0 (2:0)
Голы
Кейн 39 (1:0 - пен.). Сон Хын Мин 45 (2:0). Кейн 49 (3:0). Эриксен 70 (4:0). Эриксен 90 (5:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Роуз, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 71), Кейн (Онома, 87)
Суонси: Фабиански, Тэйлор, Амат, ван дер Хоорн, Ноутон, Сигурдссон, Монтеро (Борха, 63), Фер, Фултон (Льоренте, 46), Корк, Бэрроу (Роутледж, 71)
Предупреждения:
нет - Фултон, 22; Фабиански, 40; Амат, 61; Фер, 70
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
03 декабря 18:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция