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Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1

В первом тайме командам не удалось реализовать свои моменты. Во второй половине счет открыл Луис Суарес. Уругваец головой отправил мяч в ворота после передачи Неймара. Вскоре после этого выгодный шанс упустил Неймар, который с близкого расстояний ударил выше ворот. Затем Иньеста не попал в ближний угол, Месси после паса от Иньесты пробил мимо дальнего угла. В итоге под занавес игры Серхио Рамос головой отправил мяч сетку и спас команду от поражения.

«Барселона» набрала 28 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. «Реал» остается лидером – 34 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Реал» примет «Депортиво». Матчи состоятся 10 декабря.

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур 

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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