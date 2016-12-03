Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»
Матч 14-го тура чемпионата
Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1
В первом тайме командам не
удалось реализовать свои моменты. Во второй половине счет открыл Луис Суарес.
Уругваец головой отправил мяч в ворота после передачи Неймара. Вскоре после
этого выгодный шанс упустил Неймар, который с близкого расстояний ударил выше
ворот. Затем Иньеста не попал в ближний угол, Месси после паса от Иньесты
пробил мимо дальнего угла. В итоге под занавес игры Серхио Рамос головой отправил мяч сетку и спас команду от поражения.
«Барселона» набрала 28 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. «Реал» остается лидером –
34 очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
В следующем туре «Барселона»
на выезде сыграет с «Осасуной», а «Реал» примет «Депортиво». Матчи состоятся 10
декабря.
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция