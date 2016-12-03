Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1

В первом тайме командам не удалось реализовать свои моменты. Во второй половине счет открыл Луис Суарес. Уругваец головой отправил мяч в ворота после передачи Неймара. Вскоре после этого выгодный шанс упустил Неймар, который с близкого расстояний ударил выше ворот. Затем Иньеста не попал в ближний угол, Месси после паса от Иньесты пробил мимо дальнего угла. В итоге под занавес игры Серхио Рамос головой отправил мяч сетку и спас команду от поражения.

«Барселона» набрала 28 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. «Реал» остается лидером – 34 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Реал» примет «Депортиво». Матчи состоятся 10 декабря.

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур