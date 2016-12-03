Петерис Скудра: Для нас очень важна любая победа

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Ладой» (2:1Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Ладе» - спасибо за хорошую игру. Для нас очень была важна любая победа. В последнее время немножко у нас это стало не получаться. Сегодня хотели сыграть организованно, дисциплинированно, более солидно, чем делаем это в последнее время, и, в первую очередь, в обороне. Хорошо, что пропустили только один гол, плохо - что опять пропустили в меньшинстве. Но, в принципе, провели неплохой матч. Хорошо, что смогли выиграть по буллитам.

У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров, а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей Каспарс Даугавиньш. После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей строчке на Западе, имея в активе 69 очков.