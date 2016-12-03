Петерис Скудра: Для нас очень важна любая победа
Главный тренер «Торпедо»
Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Ладой» (2:1Б) в
матче регулярного чемпионата КХЛ.
- «Ладе» - спасибо за хорошую игру. Для нас очень
была важна любая победа. В последнее время немножко у нас это стало не
получаться. Сегодня хотели сыграть организованно, дисциплинированно, более
солидно, чем делаем это в последнее время, и, в первую очередь, в обороне.
Хорошо, что пропустили только один гол, плохо - что опять пропустили в
меньшинстве. Но, в принципе, провели неплохой матч. Хорошо, что смогли выиграть
по буллитам.
У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров, а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей Каспарс Даугавиньш. После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей строчке на Западе, имея в активе 69 очков.
Матч
Лада - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 22:15 (0:1 - бол.). Бочаров (Белоусов), 33:04 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 1:2.
Место и дата
03 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция