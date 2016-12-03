Хосеп Гвардиола: Поздравляю «Челси», но горжусь нашим выступлением

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Челси» в 14-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

«Я поздравляю «Челси» с победой, но горжусь нашим выступлением - не будем забывать, с каким сильным соперником мы боролись. Сегодня у нас было больше шансов, чем в матчах с «Кристал Пэлас» и «Бернли». У «Челси» голевых моментов было меньше, но противник смог реализовать их.

Нам не хватало точности, и мы должны играть лучше – особенно здесь, на своём поле. «Челси» же максимально использовал свои моменты. Мы проиграли не из-за решений рефери, а потому что не реализовали ряд голевых моментов.

Потасовка в конце матча? Я не приветствую неспортивное поведение и приношу извинения за то, что случилось», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл. На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.

В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо. Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».