Артис Аболс: Нашей команде - с каждой игрой тяжело

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Банальную фразу можно сказать: тяжелая игра. Но нашей команде - с каждой тяжело. Может быть, в лиге есть и легкие игры, но эта - тяжелая, боевая игра. Несмотря на эти последние поражения, «Торпедо» - это команда, которая очень мало пропускает. И потому - нам было очень важно быть терпеливыми и не делать глупостей. Первые 10 минут очень хорошо играли, потом терпение стало пропадать. Второй период начали с удаления, пропустили опять в меньшинстве. Хорошо, что в большинстве забили. Ребята делали что могли.

У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров, а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей Каспарс Даугавиньш. После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей строчке на Западе, имея в активе 69 очков.