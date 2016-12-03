Артис Аболс: Нашей команде - с каждой игрой тяжело
Главный тренер «Лады»
Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:2Б) в
матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Банальную фразу можно сказать: тяжелая игра. Но нашей
команде - с каждой тяжело. Может быть, в лиге есть и легкие игры, но эта -
тяжелая, боевая игра. Несмотря на эти последние поражения, «Торпедо»
- это команда, которая очень мало пропускает. И потому - нам было очень важно
быть терпеливыми и не делать глупостей. Первые 10 минут очень хорошо играли,
потом терпение стало пропадать. Второй период начали с удаления, пропустили
опять в меньшинстве. Хорошо, что в большинстве забили. Ребята делали что могли.
У хозяев льда единственную шайбу забросил Станислав Бочаров, а у «Торпедо» отличился Дмитрий Семин. Победный буллит забил игрок гостей Каспарс Даугавиньш. После этого матча команда из Тольятти с 45-ю очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Торпедо» расположилось на третьей строчке на Западе, имея в активе 69 очков.
Матч
Лада - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 22:15 (0:1 - бол.). Бочаров (Белоусов), 33:04 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 1:2.
Место и дата
03 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция