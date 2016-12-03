Зинэтула Билялетдинов: Хлыстов нам может помочь

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билилетдинов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ, а также переход в команду бывшего нападающего «Югры» Дениса Хлыстова.

- Хорошая, динамичная игра, было интересно. Наш плюс в том, что мы забили в большинстве. Сделали результат.

- Зачем команде Хлыстов?

- Чтобы играл в команде. Он опытный игрок, который выступает давно. Мы считаем, что Хлыстов нам может помочь.



- В каком звене вы его видите?

- Пока не могу сказать.