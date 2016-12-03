«Ростов» - «Зенит». Мешков показал красную карточку Нету, но отменил свое решение

Главный арбитр матча 17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» Виталий Мешков по ошибке показал красную карточку защитнику «Зенита» Луишу Нету, но отменил свое решение.

Эпизод произошел на 60-й минуте. Португалец получил желтую карточку за разговоры с судьей, после чего Мешков достал и красную, но затем отменил свое решение об удалении защитника, так как у Нету до этого не было предупреждений.

Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» проходит в Ростове на Дону, к 60-й минуте счет не открыт (0:0). «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.