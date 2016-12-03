«Ростов» - «Зенит». Мешков показал красную карточку Нету, но отменил свое решение
Главный арбитр матча
17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» Виталий Мешков по ошибке показал красную
карточку защитнику «Зенита» Луишу Нету, но отменил свое решение.
Эпизод произошел на 60-й минуте. Португалец получил желтую
карточку за разговоры с судьей, после чего Мешков достал и красную, но затем отменил свое решение об
удалении защитника, так как у Нету до этого не было предупреждений.
Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» проходит в Ростове на Дону, к 60-й минуте счет не открыт (0:0). «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция