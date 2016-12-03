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«Ростов» - «Зенит». Мешков показал красную карточку Нету, но отменил свое решение

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный арбитр матча 17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» Виталий Мешков по ошибке показал красную карточку защитнику «Зенита» Луишу Нету, но отменил свое решение.

Эпизод произошел на 60-й минуте. Португалец получил желтую карточку за разговоры с судьей, после чего Мешков достал и красную, но затем отменил свое решение об удалении защитника, так как у Нету до этого не было предупреждений.

Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» проходит в Ростове на Дону, к 60-й минуте счет не открыт (0:0). «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

2-й тайм

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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