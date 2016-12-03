Александр Касперович: Малышко великолепно отработал и вошел в 40 лучших
Главный тренер сборной России по биатлону Александр
Касперович подвел итоги выступления команды в спринтерских гонках на
этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что россияне остались без
медалей.
«Я рад
за молодых спортсменов, они показали хорошую скорость и стрельбу,
справились с задачами, которые перед ними стояли. Я доволен
выступлением мужской команды. Да, не получилось, к сожалению,
у Антона Шипулина и Евгения Гараничева — наших забойщиков,
но молодые ребята подхватили их задачи, это здорово. Да,
в субботу были жалобы на работу лыж, но это сложный вопрос. Нам
надо поговорить еще раз с ребятами, сервис-командой — не стоит
делать на этом акцент, работа ведется. Но был хороший день — это
важно.
Малышко, например,
великолепно отработал, вошел в 40 лучших, когда стартовал со сложной
позиции. А у девушек — это невезение. Из-за падений
мы потеряли позиции в Кубке наций — были третьими, стали
шестыми. Если разбирать индивидуально, то я доволен Татьяной
Акимовой. В прошлом году она выходила на старт неопытная,
а сейчас уже начинает набираться опыта, она уже вошла в 30-ку
сильнейших», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».
Напомним, мужская и женская сборная России в 24-й раз
подряд остались без медалей на этапах Кубка мира.
Сборная России, таким, образом, увеличила собственный антирекорд в новейшей
истории. Ранее россияне оставались без медалей не более чем в 12 гонках подряд.
Такие результаты были зафиксированы в сезонах 2009/10 и 2010/11.
В последний раз сборная России попадала на подиум 12 февраля 2016 года,
когда Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования.