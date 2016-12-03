Александр Касперович: Малышко великолепно отработал и вошел в 40 лучших

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги выступления команды в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что россияне остались без медалей.

«Я рад за молодых спортсменов, они показали хорошую скорость и стрельбу, справились с задачами, которые перед ними стояли. Я доволен выступлением мужской команды. Да, не получилось, к сожалению, у Антона Шипулина и Евгения Гараничева — наших забойщиков, но молодые ребята подхватили их задачи, это здорово. Да, в субботу были жалобы на работу лыж, но это сложный вопрос. Нам надо поговорить еще раз с ребятами, сервис-командой — не стоит делать на этом акцент, работа ведется. Но был хороший день — это важно.

Малышко, например, великолепно отработал, вошел в 40 лучших, когда стартовал со сложной позиции. А у девушек — это невезение. Из-за падений мы потеряли позиции в Кубке наций — были третьими, стали шестыми. Если разбирать индивидуально, то я доволен Татьяной Акимовой. В прошлом году она выходила на старт неопытная, а сейчас уже начинает набираться опыта, она уже вошла в 30-ку сильнейших», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».

Напомним, мужская и женская сборная России в 24-й раз подряд остались без медалей на этапах Кубка мира.

Сборная России, таким, образом, увеличила собственный антирекорд в новейшей истории. Ранее россияне оставались без медалей не более чем в 12 гонках подряд. Такие результаты были зафиксированы в сезонах 2009/10 и 2010/11.

В последний раз сборная России попадала на подиум 12 февраля 2016 года, когда Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования.