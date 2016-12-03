«Монпелье» разгромил «ПСЖ»
«Монпелье» дома крупно обыграл «ПСЖ» (3:0) в 16-м туре чемпионата Франции.
У хозяев поля отличились Поль Лан (42-я минута), Эйе Скири (48-я) и Ряд Будебуз (80-я).
Парижский клуб с 35 очками на данный момент занимает второе место, его сегодняшний соперник с 19 очками поднялся на 10-ю строчку.
В следующем туре «Монпелье» 10 декабря сыграет на выезде с «Лиллем», а «ПСЖ» днем позже примет «Ниццу».
Матч
Голы
Ласне 43 (1:0). Скири 48 (2:0). Будебуз 80 (3:0).
Состав
Монпелье: Пьонье, Конгре, Реми, Сен-Рюф, Хилтон (Монгонгу, 86), Ласне, Скири, Будебуз, Марво, Сансон, Муние (Камара, 88)
ПСЖ: Ареола, Орье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Крыховяк, Матюиди, Нкунку (Бен Арфа, 58), Ди Мария, Кавани (Огюстен, 81), Лукас (Хесе, 75)
Предупреждения:
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
03 декабря 19:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция