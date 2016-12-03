Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» был сильнее во всех компонентах, поэтому победил
Главный тренер «Сочи»
Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика»
(1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Поздравляю команду хозяев
с победой. Сегодня она была сильнее во всех компонентах, поэтому победила
заслуженно.
В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Рихард Гюнге, Жильбер Брюле, который сделал дубль, и Егор Миловзоровю. У сочинцев гол в активе Оскара Фантенберга. «Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Сочи» 57 очков и девятое место на Западе.
Матч
Нефтехимик - ХК Сочи - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Огурцов (Коньков), 2:42 (1:0). Гюнге (Секстон), 8:16 (2:0). Брюле (Секстон, Сергеев), 27:39 (3:0). Фантенберг (Максвелл, Мамкин), 29:25 (3:1). Брюле (Сергеев), 48:31 (4:1). Столяров (Миловзоров), 54:45 (5:1).
Место и дата
03 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция