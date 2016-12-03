Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» был сильнее во всех компонентах, поэтому победил

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поздравляю команду хозяев с победой. Сегодня она была сильнее во всех компонентах, поэтому победила заслуженно.

В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Рихард Гюнге, Жильбер Брюле, который сделал дубль, и Егор Миловзоровю. У сочинцев гол в активе Оскара Фантенберга. «Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Сочи» 57 очков и девятое место на Западе.