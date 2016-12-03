Андрей Потайчук: Выстояли в меньшинстве и отлично сыграли в большинстве
Исполняющий обязанности
главного тренера «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу над «Сочи»
(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Удачно провели первый
период, настрой был запредельный. Во втором периоде соперник добавил. В третьей
двадцатиминутке нужно отметить, что здорово сработала бригада большинства и в
меньшинстве ребята выстояли «пять на три». Молодцы!
- Можете вкратце подвести
итог домашней серии?
- Наверное, мы не можем
отнести в актив встречу со «Спартаком». Но перед ней у нас был тяжелый выезд,
плюс мы потеряли некоторых игроков: кто-то был травмирован, кто-то
дисквалифицирован. Вторая игра была очень хорошей в плане командного духа и
сплочения. Вытащили матч, проигрывая 3:5. Ну, а сегодня многое нам давалось,
опять же повторюсь, что ребята молодцы, выстояли в меньшинстве и отлично
сыграли в большинстве.
- Выезд будет практически с
теми же командами. Как будем готовиться, есть чем еще удивить соперника?
- Оставим это в секрете.
Естественно, будем готовиться, так как нас ждет непростой выезд.
- Прокомментируйте ситуацию
с Григоренко. Его нет в списках травмированных, но и в составе на игру его
почему-то нет?
- Он входит в планы
тренерского штаба. Просто пока был не готов. Сейчас Евгений очень здорово
смотрится на тренировках. Мы прекрасно знаем его качества, что он быстр и может
забить.
- Очень мало выходил сегодня
на лед Березин…
- Это было решение тренерского штаба, потому что в прошлом матче он не очень удачно вошел в игру. Поэтому сегодня предпочтение было отдано другим игрокам.
В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Рихард Гюнге, Жильбер Брюле, который сделал дубль, и Егор Миловзоровю У сочинцев гол в активе Оскара Фантенберга. «Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Сочи» 57 очков и девятое место на Западе.
Матч
Нефтехимик - ХК Сочи - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Огурцов (Коньков), 2:42 (1:0). Гюнге (Секстон), 8:16 (2:0). Брюле (Секстон, Сергеев), 27:39 (3:0). Фантенберг (Максвелл, Мамкин), 29:25 (3:1). Брюле (Сергеев), 48:31 (4:1). Столяров (Миловзоров), 54:45 (5:1).
Место и дата
03 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция