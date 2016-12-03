Андрей Потайчук: Выстояли в меньшинстве и отлично сыграли в большинстве

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Удачно провели первый период, настрой был запредельный. Во втором периоде соперник добавил. В третьей двадцатиминутке нужно отметить, что здорово сработала бригада большинства и в меньшинстве ребята выстояли «пять на три». Молодцы!

- Можете вкратце подвести итог домашней серии?

- Наверное, мы не можем отнести в актив встречу со «Спартаком». Но перед ней у нас был тяжелый выезд, плюс мы потеряли некоторых игроков: кто-то был травмирован, кто-то дисквалифицирован. Вторая игра была очень хорошей в плане командного духа и сплочения. Вытащили матч, проигрывая 3:5. Ну, а сегодня многое нам давалось, опять же повторюсь, что ребята молодцы, выстояли в меньшинстве и отлично сыграли в большинстве.

- Выезд будет практически с теми же командами. Как будем готовиться, есть чем еще удивить соперника?

- Оставим это в секрете. Естественно, будем готовиться, так как нас ждет непростой выезд.

- Прокомментируйте ситуацию с Григоренко. Его нет в списках травмированных, но и в составе на игру его почему-то нет?

- Он входит в планы тренерского штаба. Просто пока был не готов. Сейчас Евгений очень здорово смотрится на тренировках. Мы прекрасно знаем его качества, что он быстр и может забить.

- Очень мало выходил сегодня на лед Березин…

- Это было решение тренерского штаба, потому что в прошлом матче он не очень удачно вошел в игру. Поэтому сегодня предпочтение было отдано другим игрокам.

В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Рихард Гюнге, Жильбер Брюле, который сделал дубль, и Егор Миловзоровю У сочинцев гол в активе Оскара Фантенберга. «Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Сочи» 57 очков и девятое место на Западе.