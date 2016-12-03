«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью, петербуржцы не смогли догнать «Спартак»
Матч 17-го тура РФПЛ
между «Ростовом» и «Зенитом» закончился вничью со счетом 0:0.
«Зенит» упустил возможность сравняться по очкам со «Спартаком». Красно-белые свой матч в 17-м туре проведут 5 декабря в Москве против «Рубина».
Напомним, следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу
проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на
выезде с «Томью».
На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.
Около ноля. Как «Ростов» и «Зенит» не смогли забить друг другу
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция