«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью, петербуржцы не смогли догнать «Спартак»

Матч 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» закончился вничью со счетом 0:0.

«Зенит» упустил возможность сравняться по очкам со «Спартаком». Красно-белые свой матч в 17-м туре проведут 5 декабря в Москве против «Рубина».

Напомним, следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».

На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Около ноля. Как «Ростов» и «Зенит» не смогли забить друг другу