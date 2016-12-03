Артем Лукоянов: «Рубин» точно не забьет «Спартаку»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ дал прогноз на матч 17-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Рубином», который пройдет в Москве в понедельник.

- Заключительный матч в этом году, все захотят выиграть. «Рубин» сейчас показывает хорошую игру, набирает очки, «Спартак» в Самаре получил по носу. Счет? Думаю, что «Рубин» не забьет точно. Может, даже ничья будет, - цитирует Лукоянова «БИЗНЕС Online».