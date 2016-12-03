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Ален Прост: Росберг принял мужественное решение

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры.

«Когда я впервые услышал эту новость, то подумал, что оно к лучшему, ведь уходить чемпионом далеко неплохо. Я знаю это чувство, тем не менее такое решение непросто принять. Кто-то будет недоумевать, почему он решил уйти на вершине успеха, другие усомнятся в его мотивации. Мне кажется, это довольно мужественное решение, от которого его титул в будущем приобретет еще большую ценность.

Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1»

Он навсегда останется чемпионом, покинувшим спорт сразу после титула. Он избавил себя от риска возможного проигрыша в случае продолжения карьеры. Никто никогда не узнает, что стало бы с Нико, если бы он остался», - сказал Прост.

Напомним, вчера, 2 декабря на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры. 

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