Ален Прост: Росберг принял мужественное решение
Четырехкратный
чемпион «Формулы-1» Ален Прост прокомментировал заявление пилота «Мерседеса»
Нико Росберга о завершении карьеры.
«Когда я впервые услышал эту новость, то подумал, что
оно к лучшему, ведь уходить чемпионом далеко неплохо. Я знаю это чувство, тем
не менее такое решение непросто принять. Кто-то будет недоумевать, почему он
решил уйти на вершине успеха, другие усомнятся в его мотивации. Мне кажется,
это довольно мужественное решение, от которого его титул в будущем приобретет еще
большую ценность.
Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1»
Он навсегда останется чемпионом, покинувшим спорт
сразу после титула. Он избавил себя от риска возможного проигрыша в случае
продолжения карьеры. Никто никогда не узнает, что стало бы с Нико, если бы он
остался», - сказал Прост.
Напомним, вчера, 2 декабря
на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион
«Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.