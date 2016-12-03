Серхио Рамос: Поражение было бы несправедливым результатом
Защитник мадридского «Реала»
Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча против «Барселоны». Напомним,
что матч завершился вничью (1:1).
«Нам важно было продолжать
прибавлять по ходу матча. Команда проделала хорошую работу. Поражение, на мой
взгляд, было бы несправедливым результатом. Я рад, что забил гол и использовал
свой шанс после отличного паса Модрича.
Это был очень сложный
матч. Обе команды хотели владеть мячом. Действительно, в первом тайме у нас
было больше моментов, но нам не хватило реализации. Одно очко – это лучше, чем
ничего. Это награда за нашу работу.
Шесть очков разницы с «Барселоной»
- это результат хорошей работы, которую мы проделали с начал чемпионата», -
цитирует Рамоса Marca.
Напомним, что именно Рамос забил гол в конце матча и спас свою команду от поражения.
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция