Серхио Рамос: Поражение было бы несправедливым результатом

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча против «Барселоны». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Нам важно было продолжать прибавлять по ходу матча. Команда проделала хорошую работу. Поражение, на мой взгляд, было бы несправедливым результатом. Я рад, что забил гол и использовал свой шанс после отличного паса Модрича.

Это был очень сложный матч. Обе команды хотели владеть мячом. Действительно, в первом тайме у нас было больше моментов, но нам не хватило реализации. Одно очко – это лучше, чем ничего. Это награда за нашу работу.

Шесть очков разницы с «Барселоной» - это результат хорошей работы, которую мы проделали с начал чемпионата», - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что именно Рамос забил гол в конце матча и спас свою команду от поражения.