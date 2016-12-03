Антон Глинкин: Нам надо больше забивать в большинстве
Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
Глинкин в этой игре сделал две голевые передачи в большинстве.
«Мы перед каждой игрой готовимся, разбираем моменты, чтобы сыграть лучше. Здорово, что сегодня большинство сработало. Хотелось бы, конечно, почаще его реализовывать, так как это очень важный фактор. Зачастую оно становится определяющим фактором. Пока у нас неплохо получается, но нужно играть стабильнее. Больше надо забивать в большинстве, раз нам доверяют тренеры», - цитирует форварда «Р-Спорт».
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