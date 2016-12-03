Мирча Луческу: «Зенит» сыграл хорошо, доволен качеством
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
- Меня удивил мой состав, а не состав «Ростова», так как не было сразу шести футболистов основы. Мы имели преимущество, очень хотели выиграть после обидного гостевого поражения в Краснодаре. Команда сыграла хорошо, я доволен качеством. Мне понравилось, что Анюков и Жирков смогли выдержать финиш года, - сказал Луческу.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция