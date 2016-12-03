Мирча Луческу: На Кокорине был пенальти
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал судейство в игре 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
- Был «чистый» пенальти, когда фолили на Кокорине, фол на Нету тоже никто не заметил. Ошибаются все. В том числе и судья. Я должен сказать про это, - сказал Луческу.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически