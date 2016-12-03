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Павел Астахов: «Химки» удивлены решением РФБ разрешить дозаявку восьмого легионера

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для участия в еврокубках. Он сказал, что такое решение их удивляет.

«Со своей стороны «Химки» крайне удивлены сложившейся ситуацией. Если помните, в прошлом сезоне в связи с травмой Пола Дэвиса мы подписали Джоша Буна. Позже, когда Дэвис вернулся в строй, получилось, что у нас восемь легионеров. Наш клуб уважает регламент, поэтому нам пришлось расстаться с Марко Тодоровичем, ушедшим в аренду в «Бильбао».

Сейчас же исполком РФБ принял решение, что клубы могут дозаявлять восьмого иностранца, но только для выступления в еврокубках», - цитирует Астахова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что соответствующие изменения в регламенте инициировал УНИКС. При этом их новичок Пол Столл может играть в еврокубках, но не в Единой лиге ВТБ.

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