Павел Астахов: «Химки» удивлены решением РФБ разрешить дозаявку восьмого легионера
Генеральный директор «Химок»
Павел Астахов прокомментировал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для
участия в еврокубках. Он сказал, что такое решение их удивляет.
«Со своей стороны «Химки» крайне удивлены сложившейся ситуацией. Если помните, в прошлом сезоне в связи с травмой Пола Дэвиса мы подписали Джоша Буна. Позже, когда Дэвис вернулся в строй, получилось, что у нас восемь легионеров. Наш клуб уважает регламент, поэтому нам пришлось расстаться с Марко Тодоровичем, ушедшим в аренду в «Бильбао».
Сейчас же исполком РФБ принял решение, что клубы могут дозаявлять восьмого
иностранца, но только для выступления в еврокубках», - цитирует Астахова
«Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что соответствующие изменения в регламенте инициировал УНИКС. При этом их новичок Пол Столл может играть в еврокубках, но не в Единой лиге ВТБ.