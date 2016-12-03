Иван Данильянц: «Ростову» пришлось очень тяжело
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел
итоги матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).
- Игра оказалась тяжелой. «Зенит» был быстрой и организованной командой. Соперник был настроен на победу, как и мы. Нам пришлось очень тяжело.В каждом из таймов мы сыграли эпизоды на своем определенном уровне. Соперник имел преимущество, но нам удавалось остро атаковать. Забить могла любая из команд, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция