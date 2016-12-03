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Назван состав женской сборной России по гандболу на ЧЕ-2016

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

В окончательную заявку попали восемнадцать гандболисток.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»),
Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)
Правые полусредние: Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»)
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе - «Лада»), Карина Сабирова («Астраханочка»)
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина (обе - «Кубань»), Людмила Постнова («Астраханочка»),
Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»)
Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»)

Женская сборная России отправится в Швецию в воскресенье, 4 декабря. Российские гандболистки в рамках группового этапа сыграют 5 декабря против хорваток. Затем встретятся с румынками и норвежками, матчи состоятся 7 и 9 декабря соответственно.

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