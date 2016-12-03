Иван Данильянц: «Зенит» тоже хотел перенести игру на весну
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц
рассказал о том, что «Зенит» был готов перенести матча 17-го тура РФПЛ (0:0) на
весну.
- Мы сделали все, чтобы матч перенесли на весну. «Зенит» тоже хотел этого. Соперник был нацелен на то, чтобы игра с «Уфой» была последней в этой части чемпионата. Нам предстоит тяжелый перелет, нужно было время для восстановления. Думаю, что сегодня на ребят повлияло давление в преддверии игры с ПСВ, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция