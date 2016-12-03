Евгений Трефилов: Наш состав на ЧЕ-2016 - это сплав опыта и зрелости
Главный тренер женской
сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал состав
национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Швеции.
- В состав сборной
России на чемпионат Европы мы включили много молодых игроков, которые, мы
надеемся, проявят себя в Швеции с самой лучшей стороны. Рассчитываем, что
они поддержат опытных гандболисток, олимпийских чемпионок. Получается, что наш
состав - это сплав опыта и зрелости, надеемся, что это
даст результат. Незадолго до чемпионата Европы президент Федерации
гандбола России Сергей Шишкарев поставил перед командой задачу попасть в
тройку призеров по итогам чемпионата Европы. Будем стараться выполнить эту задачу,
- сказал Трефилов.
Напомним, в окончательную заявку попали восемнадцать гандболисток.
Женская сборная России отправится в Швецию в воскресенье, 4 декабря. Российские
гандболистки в рамках группового этапа сыграют 5 декабря против хорваток. Затем
встретятся с румынками и норвежками, матчи состоятся 7 и 9 декабря соответственно.