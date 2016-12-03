«Авангард» на выезде обыграл «Слован»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Авангардом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Авангарда».
В составе победителей
отличились Михаил Юньков, Антон Бурдасов, Владимир Соботка, Петр Хохряков и
Александр Пережогин. У «Слована» дубль сделал Джефф Таффе, один гол в активе
Кайла Чипчуры.
«Авангард» набрал 74 очка
и занимает восьмое место на Востоке. У «Слована» 43 очка и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Авангард - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Юньков (Лемтюгов, Фищенко), 3:08 (0:1). Таффе (Месарош, Смоленак), 17:28 (1:1 - бол.). Бурдасов (Кучерявенко), 20:19 (1:2). Чипчура (Еглич, Луснак), 35:21 (2:2). Соботка (Мартынов), 50:53 (2:3). Таффе (Пластино), 51:16 (3:3). Пережогин (Соботка, Осипов), 54:35 (3:4 - бол.). Хохряков (Бурдасов), 57:04 (3:5).
Место и дата
03 декабря 19:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция