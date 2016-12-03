Антонио Конте: Игроки «Челси» показали фантастический характер
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Сити» в
14-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.
«Это очень серьезный
результат против действительно сильного соперника. Я считаю их состав наиболее
сбалансированным и укомплектованным в АПЛ. Именно поэтому я вдвойне горд за
свою команду и своих игроков. Сегодня они продемонстрировали фантастический
характер.
Во втором тайме нам
повезло, поскольку соперник угодил в перекладину. Кроме того, сэйв Тибо Куртуа
при счете 1:0 позволил нам остаться в игре. После этого мы эффективно
использовали предоставившиеся нам возможности забить ответный мяч, а за ним
второй и третий.
Это великолепно. Повторюсь, что одержать победу на этом стадионе очень и очень сложно. Но теперь этот матч уже в истории, и мы должны двигаться дальше. Претендуем ли мы на чемпионский титул? В Англии очень сложный чемпионат, поэтому мы должны дождаться окончания хотя бы первой части сезона.
Сейчас мы играем великолепно, демонстрируя отличный футбол и потрясающую уверенность в своих силах, однако важно продолжать работу над собой и совершенствоваться. Нам есть куда расти», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл. На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.
В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо. Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.
В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».
Матч
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)
Голы
Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)
Предупреждения:
Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90
Удаления:
Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция