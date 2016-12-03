Антонио Конте: Игроки «Челси» показали фантастический характер

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Сити» в 14-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Это очень серьезный результат против действительно сильного соперника. Я считаю их состав наиболее сбалансированным и укомплектованным в АПЛ. Именно поэтому я вдвойне горд за свою команду и своих игроков. Сегодня они продемонстрировали фантастический характер.

Во втором тайме нам повезло, поскольку соперник угодил в перекладину. Кроме того, сэйв Тибо Куртуа при счете 1:0 позволил нам остаться в игре. После этого мы эффективно использовали предоставившиеся нам возможности забить ответный мяч, а за ним второй и третий.

Это великолепно. Повторюсь, что одержать победу на этом стадионе очень и очень сложно. Но теперь этот матч уже в истории, и мы должны двигаться дальше. Претендуем ли мы на чемпионский титул? В Англии очень сложный чемпионат, поэтому мы должны дождаться окончания хотя бы первой части сезона.

Сейчас мы играем великолепно, демонстрируя отличный футбол и потрясающую уверенность в своих силах, однако важно продолжать работу над собой и совершенствоваться. Нам есть куда расти», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл. На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.

В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо. Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».