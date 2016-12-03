Дмитрий Черышев: Рано говорить об успехах Зидана
Бывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - о Зидане.
- Многие считают Зидана восходящей тренерской звездой. Или пока рано об этом говорить?
- Рано, - говорит Черышев. - Ему нужно еще поработать, чтобы мы увидели его плодотворную работу на длительном отрезке. Поняли, какие он внес изменения. Сейчас у команды момент становления. Конечно, желаю, чтобы у него все получилось. Пока рано говорить о перспективах. Да, отрыв шесть очков, но впереди еще много туров.
Дмитрий Черышев: «Реалу» повезло
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция