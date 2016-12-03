Дмитрий Черышев: Рано говорить об успехах Зидана

читайте также

Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчах Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

Дмитрий Черышев: «Реалу» повезло Бывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - об итогах класико.

Серхио Рамос: Поражение было бы несправедливым результатом Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча против «Барселоны». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной» Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Барселона» - «Реал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Тина Канделаки: Я тоже обожаю «эль класико», но деньги и финансовый расчет первичны Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему канал не покажет матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».

«Барселона» не проиграет «Реалу». Прогноз «Советского спорта» на класико Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч «Барселона» – «Реал».

Матч «Барселона» – «Реал» в картинках Все, что нужно знать о главном испанском противостоянии – в инфографике «Советского спорта».

Класико и остальные. Что смотреть на выходных «Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.

Хосеп Гвардиола: Надеюсь, в игре с «Реалом» «Барселона» покажет, на что она способна Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на то, что «Барселона» одолеет мадридский «Реал» в 14-м туре чемпионата Испании.

Хави: Отрыв «Реала» в турнирной таблице давит на игроков «Барселоны» Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча каталонской команды с мадридским «Реалом» дал интервью изданию Mundo Deportivo.

Криштиану Роналду мог скрыть налоги на сумму 150 миллионов евро Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из участников махинаций по сокрытию налогов, сообщает немецкое издание Spiegel.

«Эль класико» от А до Я «ССФ» составил своеобразный алфавит «эль класико», обещающего стать едва ли не главным событием футбольной осени.

Карпин сравнил Месси и Роналду Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин выразил мнение, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси превосходит во всех аспектах игры нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду и Ко. ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего игрока года На звание лучшего футболиста планеты в 2016 году претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Как сумасшедший с бритвою в руке. Василий Уткин о класико Обозреватель «Советского спорта» – о класико, Зидане и его штанах.

Зидан заявил, что он не заслуживает звания лучшего тренера в 2016 году Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал попадание в список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2016 года.

Зинедин Зидан: «Реал» не должен зацикливаться на победе, иначе мы потеряемся Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Барселоной»

Зидан, Сантуш и Раньери претендуют на звание лучшего тренера года Стала известна тройка претендентов на звание лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА.