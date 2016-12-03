Джон Стоунз: Трудно принять такой результат. Мы сами могли победить со счетом 3:1
Защитник «Манчестер Сити»
Джон Стоунз поделился впечатлениями после матча против «Челси» в 14-м туре
чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.
«Это очень горькое поражение, и мы все огорчены. Трудно смириться с таким результатом. Можно сказать, что счет не отразил нашу игру: мы могли победить со счетом 3:1, но таков футбол. Нужно извлечь позитивные уроки, стараться использовать все шансы и результативно завершать атаки.
Если бы мы реализовали большую часть голевых моментов, то сейчас занимали
бы лучшее место в турнирной таблице. Странное и неприятное поражение, но
«Челси» действовал с клинической точностью», - цитирует Стоунза официальный
сайт «Ман Сити».
Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл. На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.
В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо. Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.
В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».
Матч
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)
Голы
Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)
Предупреждения:
Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90
Удаления:
Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция