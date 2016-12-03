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Джон Стоунз: Трудно принять такой результат. Мы сами могли победить со счетом 3:1

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился впечатлениями после матча против «Челси» в 14-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

«Это очень горькое поражение, и мы все огорчены. Трудно смириться с таким результатом. Можно сказать, что счет не отразил нашу игру: мы могли победить со счетом 3:1, но таков футбол. Нужно извлечь позитивные уроки, стараться использовать все шансы и результативно завершать атаки.

Если бы мы реализовали большую часть голевых моментов, то сейчас занимали бы лучшее место в турнирной таблице. Странное и неприятное поражение, но «Челси» действовал с клинической точностью», - цитирует Стоунза официальный сайт «Ман Сити».

Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл. На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.

В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо.  Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».

Матч

Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)

Голы

Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)

Предупреждения:

Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90

Удаления:

Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция


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