Иван Данильянц: Надеемся, что Джанаев поправится к матчу с ПСВ
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о
сроках восстановления вратаря Сослана Джанаева.
- Когда будет готов играть Джанаев?
- Надеемся, что он поправится к матчу с ПСВ.
- Сколько «Ростов» будет отдыхать после
последнего матча?
- Примерно три недели. Планируем собраться в начале
января, - сказал Данияльнц.
Напомним, что матч 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» завершился со счетом 0:0.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция