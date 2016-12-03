Аксель Витсель: «Зениту» опять не дали пробить пенальти в важной игре, в матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ против «Ростова»
(0:0).
- Снова повторилась история с судьей — нам опять не дали
пробить пенальти в важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет. Судя по
всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере
сконцентрирован на игре — вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо
говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого
отношения, - приводит слова Витселя официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с
35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.
Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция