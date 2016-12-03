Аксель Витсель: «Зениту» опять не дали пробить пенальти в важной игре, в матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Снова повторилась история с судьей — нам опять не дали пробить пенальти в важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре — вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения, - приводит слова Витселя официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».