Александр Кокорин: Почему судья после матча признает, что был пенальти, а в игре не свистит этот эпизод?
Нападающий «Зенита»
Александр Кокорин поделился мнением о ничьей в матче 17-го тура РФПЛ против «Ростова»
(0:0).
- Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников? Мы
создали больше моментов. Плохо, что нарушения в штрафной площади обсуждают
после игры, — это во время нужно. Если судья после матча признает, что это
пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в матче? Все готовились,
настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы
приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры, - приводит слова
Кокорина официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с
35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.
Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция