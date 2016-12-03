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Александр Кокорин: Почему судья после матча признает, что был пенальти, а в игре не свистит этот эпизод?

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о ничьей в матче 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников? Мы создали больше моментов. Плохо, что нарушения в штрафной площади обсуждают после игры, — это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в матче? Все готовились, настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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