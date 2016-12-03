Александр Кокорин: Почему судья после матча признает, что был пенальти, а в игре не свистит этот эпизод?

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о ничьей в матче 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников? Мы создали больше моментов. Плохо, что нарушения в штрафной площади обсуждают после игры, — это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в матче? Все готовились, настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».