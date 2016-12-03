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«Леганес» и «Вильярреал» закончили матч без забитых мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» дома сыграл вничью с «Вильярреал» (0:0).

Стоит отметить, российский полузащитник гостей Денис Черышев не попал в заявку на матч из-за мышечной травмы.

После этого матча «желтая субмарина» поднялась на пятую строчку, имея в активе 23 очка, а «Леганес» с 14-ю очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Асьера Гаритано 10 декабря на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» двумя днями позже примет «Атлетико»

Чемпионат Испании
14-й тур

Матч

Леганес - Вильярреал - 0:0

Состав

Леганес: Инсуа, Бустинса, Мантовани, Диас, Пирес, Тимор, Рамос (Лопес, 70), Ромо (Перес, 58), Мачис, Невес (Герреро, 78)

Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Мусаккио, Марио, Сориано Р. (дос Сантос, 71), Тригерос, Эрнандес, Сансоне, Пато (Бакамбу, 67), Кастильехо (Сантос, 80)

Предупреждения:

Пирес, 17; Рамос, 30; Инсуа, 41; Ромо, 43; Тимор, 52; Бустинса, 57 - Коста, 20; Марио, 36; Сориано Р., 65

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

03 декабря 20:30, Бутарке, Онлайн-трансляция

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