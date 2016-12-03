«Леганес» и «Вильярреал» закончили матч без забитых мячей

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» дома сыграл вничью с «Вильярреал» (0:0).

Стоит отметить, российский полузащитник гостей Денис Черышев не попал в заявку на матч из-за мышечной травмы.

После этого матча «желтая субмарина» поднялась на пятую строчку, имея в активе 23 очка, а «Леганес» с 14-ю очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Асьера Гаритано 10 декабря на выезде сыграют с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» двумя днями позже примет «Атлетико»

Чемпионат Испании

14-й тур